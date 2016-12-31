Lider Tunay’ı da kaptı
Medipol Başakşehir, İrfan Can’dan sonra Kasımpaşa’dan orta saha Tunay Torun’la da el sıkıştı.
EGEMEN İMZAYA YAKIN
Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, transferlere açıklık getirdi. Özellikle gündeme flaş şekilde düşen Egemen Korkmaz için Saral, "Egemen gündemimizde olan bir isim. Görüşüyoruz. Anlaşırsak imzaları atarız. Ancak bunun dışında başka bir isim söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
- Gomez’den imalı veda
Toplam 3
Yorum
denizde su arıyor Yönetim hala Gomez le vakit geçiriyor Transfer bitecek istediğimizi alamadık olacak HADİ CANIM SENDE
- ''Bizi tebrik edin''
Toplam 4
Yorum
cemrecan fernandao seni çok seviyoruz fernandao sen çok iyi birisin seni trabzonspora göndermeyiz
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 6
Yorum
Aslan EGER HABER DOGRUYSADA SATMIYAN VARSA TAM HAINDIR ADAM FLORYADANDAMI KIYMETLI SASIRMAYIN O MAKAMI BIR SANIYE ISGAL ETMEYIN DEF OLUN GIDIN
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