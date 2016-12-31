 Lider Tunay’ı da kaptı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Lider Tunay’ı da kaptı

    Lider Tunay’ı da kaptı

    , İrfan Can’dan sonra ’dan orta saha ’la da el sıkıştı.

    'de ilk yarıyı lider tamamlayan M.Başakşehir transferde hız kesmiyor. İlk olarak G.Birliği'nden transferin gözdesi İrfan Can Kahveci'yi alan Başakşehir, Tunay Torun'u da kadrosuna katıyor. Önceki gün de İsviçre'nin FC Will takımından Egemen Korkmaz'la söz kesen turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ın da istediği Tunay için Kasımpaşa ile anlaştıktan sonra 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla da her konuda el sıkıştı. Transfer döneminin başlayacağı 4 Ocak'ta imzaları attıracak olan liderin, kontratları bitecek iki futbolcuyu da makul bonservisle alacağı öğrenildi. Yetenekli orta saha bu sezon 13 maçta 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

    EGEMEN İMZAYA YAKIN
    Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, transferlere açıklık getirdi. Özellikle gündeme flaş şekilde düşen Egemen Korkmaz için Saral, "Egemen gündemimizde olan bir isim. Görüşüyoruz. Anlaşırsak imzaları atarız. Ancak bunun dışında başka bir isim söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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