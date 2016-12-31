 Antep’te sola Brezilya’lı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Antep’te sola Brezilya’lı

    Antep’te sola Brezilya’lı
    Ateş hattından çıkmak isteyen G.Antep, ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, Brezilya'da Figuirense'de oynayan 23 yaşındaki sol bek Pedroso Marquinhos ile 1.5 yıllık kiralık anlaştı. Ön sözleşmeyi imzalayan Marquinhos'un 2 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Genç savunmacı bu sezon Figueirense'de 51 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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