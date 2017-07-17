Osmanlı’da Kweuke iddiası
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımları arasında yer alan Osmanlıspor'da gündem Leonard Kweuke.
Teknik direktör Bülent Uygun'un ısrarla alınmasını istediği Kamerunlu golcü için Çaykur Rizespor'un kapısını çalan Başkent ekibi, transferde tüm şartları zorluyor. Karadeniz temsilcisiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcünün de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Osmanlıspor'un elini güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Kweuke, bu maçlarda 16 gol attı, 2 de asist yaptı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Osmanlı’da Kweuke iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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