Osmanlı’da Kweuke iddiası

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımları arasında yer alan Osmanlıspor'da gündem Leonard Kweuke.

Teknik direktör Bülent Uygun'un ısrarla alınmasını istediği Kamerunlu golcü için Çaykur Rizespor'un kapısını çalan Başkent ekibi, transferde tüm şartları zorluyor. Karadeniz temsilcisiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcünün de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Osmanlıspor'un elini güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Kweuke, bu maçlarda 16 gol attı, 2 de asist yaptı.