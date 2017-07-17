Osmanlıspor hazırlık maçında kazandı
Osmanlıspor, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sumqayıt FK'yı 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Ankara'nın Kızılcahamam bölgesinde sürdüren Başkent ekibinin gollerini 24. ve 26. dakikalarda Tonia Tisdell kaydetti. Azerbaycan ekibinin tek golü ise 16. dakikada Amil Yunanov'dan geldi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:11
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