 Osmanlıspor hazırlık maçında kazandı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    hazırlık maçında kazandı

    Osmanlıspor hazırlık maçında kazandı

    , hazırlık maçında ekibi 'yı 2-1 mağlup etti.

    Yeni sezon hazırlıklarını Ankara'nın Kızılcahamam bölgesinde sürdüren Başkent ekibinin gollerini 24. ve 26. dakikalarda Tonia Tisdell kaydetti. ekibinin tek golü ise 16. dakikada Amil Yunanov'dan geldi.


    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:11
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