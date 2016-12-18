Osmanlıspor - Galatasaray: 2-2



ŞARTLAR ÇOK ZORDU

teknik direktör Riekerink maç sonrası ise sahanın buzlu zeminine dikkat çekerek, "Bu şartlarda oynamak çok zordu. Serdar'ın bir sakatlığı vardı. Gerçekten üç puanı almak güçtü. Oyuncularımı savaştıkları için tebrik ederim. Son ana kadar galibiyet için oynadılar. Muslera da bizi iki kere kurtardı" dedi.