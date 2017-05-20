Hedef Mevlüt
Fransız ekibi Metz’de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile el sıkışan yönetim, sezon bitince imzayı attırmayı planlıyor. 30 yaşındaki yıldız bu sezon 6 gol attı
Kupayla mutlu olacaklar
Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan takımlarının önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Bu sezon taraftarımızı ligde üzdük. İnşallah kupayı alıp onları mutlu edeceğiz" dedi.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
-
Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
-
Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
-
G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
Hedef Mevlüt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.