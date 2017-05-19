Riad Bajic gururu

Konyaspor'un 2 yıl önce Zeljeznicar'dan transfer ettiği forvet 23 yaşındaki Riad Bajic, bu sezon takımına hayat veriyor. Bajic, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya attığı 2 golle yeşil-beyazlı ekibi finale taşıyan isim oldu. Bajic, bu sezon çıktığı toplam 45 maçta 20 gol atıp 4 asist yaparak kendisini kanıtladı. Süper Lig'de 29 maçta, 15 gol atıp 2 asist yapan Bosnalı forvet, gol krallığı yarışında 3. sırada yer alıyor.