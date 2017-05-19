 Riad Bajic gururu – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Riad Bajic gururu

    Riad Bajic gururu
    Konyaspor'un 2 yıl önce Zeljeznicar'dan transfer ettiği forvet 23 yaşındaki Riad Bajic, bu sezon takımına hayat veriyor. Bajic, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya attığı 2 golle yeşil-beyazlı ekibi finale taşıyan isim oldu. Bajic, bu sezon çıktığı toplam 45 maçta 20 gol atıp 4 asist yaparak kendisini kanıtladı. Süper Lig'de 29 maçta, 15 gol atıp 2 asist yapan Bosnalı forvet, gol krallığı yarışında 3. sırada yer alıyor.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
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