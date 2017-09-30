M.UNITED, C.PALACE'A ACIMADI!
Henüz golü ve puanı bulunmayan Crystal Palace'a bir darbe de Manchester United'dan geldi.
Premier Lig'in 7.haftasında Manchester United sahasında, ligde henüz golü ve puanı bulunmayan Crystal Palace'ı rahat geçti.
Manchester United maça hızlı başladı ve 3.dakika'da Juan Mata ile 1-0 öne geçti. 35 ve 49'de Marouane Fellaini'nin attığı gollerle rahatlayan Kırmızı Şeytanlar, 86'da Lukaku'nun attığı golle Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti.
Chelsea - Manchester City'nin oynayacağı haftada hata yapmayan Manchester United puanını 19'a yükseltirken, 7 maçta da gol atamayan Crystal Palace 0 puanda kaldı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:59
-
''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
-
HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
-
TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
M.UNITED, C.PALACE'A ACIMADI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.