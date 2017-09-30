 M.UNITED, C.PALACE'A ACIMADI! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    M.UNITED, C.PALACE'A ACIMADI!

    M.UNITED, C.PALACE'A ACIMADI!

    Henüz golü ve puanı bulunmayan Crystal Palace'a bir darbe de Manchester United'dan geldi.

    Premier Lig'in 7.haftasında Manchester United sahasında, ligde henüz golü ve puanı bulunmayan Crystal Palace'ı rahat geçti.

    Manchester United maça hızlı başladı ve 3.dakika'da Juan Mata ile 1-0 öne geçti. 35 ve 49'de Marouane Fellaini'nin attığı gollerle rahatlayan Kırmızı Şeytanlar, 86'da Lukaku'nun attığı golle Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti.

    Chelsea - Manchester City'nin oynayacağı haftada hata yapmayan Manchester United puanını 19'a yükseltirken, 7 maçta da gol atamayan Crystal Palace 0 puanda kaldı.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:59
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