M.UNITED, C.PALACE'A ACIMADI!

Premier Lig'in 7.haftasında Manchester United sahasında, ligde henüz golü ve puanı bulunmayan Crystal Palace'ı rahat geçti.

Manchester United maça hızlı başladı ve 3.dakika'da Juan Mata ile 1-0 öne geçti. 35 ve 49'de Marouane Fellaini'nin attığı gollerle rahatlayan Kırmızı Şeytanlar, 86'da Lukaku'nun attığı golle Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti.

Chelsea - Manchester City'nin oynayacağı haftada hata yapmayan Manchester United puanını 19'a yükseltirken, 7 maçta da gol atamayan Crystal Palace 0 puanda kaldı.