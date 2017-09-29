Guardiola'nın ilginç Lineker anısı
29 Eylül 2017, Cuma
- 1
- 0
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, bir tv kanalında sunuculuk yapan efsane futbolcu Gary Lineker'e verdiği özel röportajda Barcelona'da top toplayıcıyken Lineker'le yaşadığı ilginç anısını anlattı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
- Dünya Kupası şansını zora soktuk!
- Dünyada yabancı oyuncu kuralı
- Türk futbolunun kaybolan genç yıldızları!
- 4. hafta sonunda en kötü 4 kaleci belli oldu
- Almanya'da parlayan Türkler!
- Süper Lig kulüpleri arasında bonservis kralı G.Saray!
- Yazarlardan Türkiye-Hırvatistan maçı yorumu
Guardiola'nın ilginç Lineker anısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.