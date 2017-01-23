Emirates'te müthiş son!
Premier Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftayı değerlendirmek isteyen Arsenal, Burnley'i 90+8'deki penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.
Emirates'teki mücadelenin ikinci yarısında Mustafi'nin golüyle öne geçen Arsenal, 68. dakikada Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
90+3'te Burnley penaltı kazandı. Gray penaltıyı gole çevirdi ve skora denge geldi.
Emirates'te herkes galibiyetin kaçtığına üzülürken, 90+8'de bu kez Arsenal penaltı atışı kazandı.
Alexis, panenka penaltısıyla maçı Arsenal'e getirdi.
Arsenal bu skorla 47 puana yükselip haftayı 2. sırada tamamlamayı başardı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
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