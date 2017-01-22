Liverpool ağır yaralı
Liverpool evinde konuk ettiği Swansea City'e 3-2 yenildi.
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında zirve mücadelesi veren Liverpool, Swansea City'den beklenmedik bir yenilgi aldı.
Ligde zor günler geçiren Swansea, sezonun iddialı ekiplerinden Liverpool'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Son 7 maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Liverpool, bu yenilgiyle 7 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırıken, Swensea ise son 7 maçında ikinci galibiyetini elde etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 52. dakikalarda Fernando Llorente ve 74. dakikada Gylfi Sigurdsson attı. Liverpool'un gollerini ise 55 ve 69. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti.
Bu sonuçla haftayı yenilgiyle kapatan Liverpool 45 puanda kalırken, Swansea 18 puana yükseldi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:13
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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