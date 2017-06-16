Kılıç’tan kabul ve denetleme

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Everest Maratonu'nu dördüncülükle tamamlayan Ece Vahapoğlu'nu kabul etti. Bakan Kılıç, daha sonra Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan stadı ve spor salonunda incelemelerde bulundu.