 Kılıç’tan kabul ve denetleme – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Kılıç’tan kabul ve denetleme

    Kılıç’tan kabul ve denetleme
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Everest Maratonu'nu dördüncülükle tamamlayan Ece Vahapoğlu'nu kabul etti. Bakan Kılıç, daha sonra Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan stadı ve spor salonunda incelemelerde bulundu.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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