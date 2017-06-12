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    12 Haziran 2017, Pazartesi
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da sanatçı ve sporcularla iftar yaptı

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