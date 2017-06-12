Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da sanatçı ve sporcularla iftar yaptı
GÜCÜMÜZLE UYUMLU DEĞİL
"Teessürle belirtmek gerekir ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesiyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değildir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İrfandan yoksun bir kültür ve sanat ile ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakın dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimizin beklentilerini dahi karşılayamayız" dedi.
Türkiye'nin ekonomi alanında yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü de hatırlatan Erdoğan, "Bu çok önemli bir rakam. Bu alanda ilk üçteyiz. İyi gidiyoruz. Bu şekilde devam edersek 2023 hedefi de rahatlıkla tutturulacaktır. Buna inanıyorum. Burada tabii ki gücümüz sizlersiniz. Gücümüz gençlik... Genç nüfusumuz çok çok önemli" dedi.
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