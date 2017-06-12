Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da sanatçı ve sporcularla iftar yaptı

Türkiye'nin ekonomi alanında yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü de hatırlatan Erdoğan, "Bu çok önemli bir rakam. Bu alanda ilk üçteyiz. İyi gidiyoruz. Bu şekilde devam edersek 2023 hedefi de rahatlıkla tutturulacaktır. Buna inanıyorum. Burada tabii ki gücümüz sizlersiniz. Gücümüz gençlik... Genç nüfusumuz çok çok önemli" dedi.