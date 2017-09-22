Lucescu Trabzon'a geldi

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali ve eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Beyazlı ile birlikte bordo-mavili kulübü ziyaret eden Rumen teknik adam, Başkan Muharrem Usta, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Beder, Özer Bayraktar ve Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüştü.