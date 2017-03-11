Rıdvan Dilmen: "İddia ediyorum G.Saray..."

-Ben Tudor'u, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığım Osieck'e benzetiyorum. Bize bir antrenman yaptırıyordu ki anlatamam. Biz o dönemde Fenerbahçe'nin belki de en vasat kadrosuyla Beşiktaş'ın çok uzun yıllar bize karşı hegomonyasını kırmıştık.