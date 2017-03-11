Rıdvan Dilmen: "İddia ediyorum G.Saray..."
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-Sürekli didişme halindeler. Ultraslan da çok iyi G.Saraylıdır ve hocasına, yönetime destek çıkmalıdır. Beyaz mendiller hoş bir protesto biçimi ancak takımın yanında olmaları gerekiyor. 11 bin seyirciyle oynuyorlarsa, ve hala yönetimle ilgili problem varsa bunu da askıya alamıyorlarsa takım zarar görüyor.
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