Yeniden doğdular!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile Avrupa Kartal'ı unvanını sonuna kadar hak eden siyah-beyazlıların yıldızı futbolcuları, spor otoritelerinden de tam not almayı başardı.
Bazı isimler var ki, onlarla ilgili kullanılan ifadeler ise "Beşiktaş'ta yeniden doğdular" yorumunun tam da karşılığı oldu.. Özellikle Monaco karşısında deplasmanda alınan galibiyetin ardından Beşiktaşlı oyuncular bir anda Avrupa'nın devlerinin gözdesi haline getirdi.
Oğuzhan, Cenk Tosun ve Talisca'yı izlemeye gelen gözlemciler siyah-beyazlı ekibin eski tüfekleri Quaresma, Caner, Adriano, Pepe, Atiba, Babel'e de hayran kaldı. Spor otoritelerinin ortak düşüncesi bu isimlerin Beşiktaş'ta "yeniden doğuş yaşadıkları" şeklinde oldu.
İşte Beşiktaşlı yıldızlar için yapılan bazı yorumlar:
İngiltere 'den BT Sport: (ATIBA) Slaven Bilic, onu West Ham'a isterken herkes dalga geçtiğini sanıyordu. Ama görülüyor ki, Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Premier Lig'in gözünden kaçmış.
(BABEL) Hollanda Milli Takımı'na yeniden dönmek bu aşamada ona yetecek gibi durmuyor. Yeniden Premier Lig'e dönmenin planlarını yaptığı çok net ortada.
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