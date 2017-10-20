Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile Avrupa Kartal'ı unvanını sonuna kadar hak eden siyah-beyazlıların yıldızı futbolcuları, spor otoritelerinden de tam not almayı başardı.

Bazı isimler var ki, onlarla ilgili kullanılan ifadeler ise "Beşiktaş'ta yeniden doğdular" yorumunun tam da karşılığı oldu.. Özellikle Monaco karşısında deplasmanda alınan galibiyetin ardından Beşiktaşlı oyuncular bir anda Avrupa'nın devlerinin gözdesi haline getirdi.