 Gidenler sırtladı! – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Gidenler sırtladı!

    Gidenler sırtladı!

    Bu sezon Galatasaray'da 18 oyuncu skora katkı yaparken takımdan ayrılan iki isim öne çıktı.

    Bu sezon 17 gol üreten Podolski zirvede yer alırken, lig maçlarının en skorer ismi ise 11 golle Bruma'ydı. Sezonu tamamı ligde 7 golle tamamlayan Sinan Gümüş, son 3 maçına 5 gol sığdırarak önemli bir sıçrama gösterdi. Cimbom'un diğer gollerini ise Yasin (11), Selçuk (6), Sneijder (5), Jouse (4), Sabri, Semih ve Rodrigues (2), Carole, Linnes, De Jong, Hakan, Chedjou, Ahmet ve Hamit (1) attı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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