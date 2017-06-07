Gidenler sırtladı!
Bu sezon Galatasaray'da 18 oyuncu skora katkı yaparken takımdan ayrılan iki isim öne çıktı.
Bu sezon 17 gol üreten Podolski zirvede yer alırken, lig maçlarının en skorer ismi ise 11 golle Bruma'ydı. Sezonu tamamı ligde 7 golle tamamlayan Sinan Gümüş, son 3 maçına 5 gol sığdırarak önemli bir sıçrama gösterdi. Cimbom'un diğer gollerini ise Yasin (11), Selçuk (6), Sneijder (5), Jouse (4), Sabri, Semih ve Rodrigues (2), Carole, Linnes, De Jong, Hakan, Chedjou, Ahmet ve Hamit (1) attı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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