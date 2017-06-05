Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta kalıyor.
05 Haziran 2017, Pazartesi
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Beşiktaşlı yıldız oyuncu Tolgay Arslan, siyah-beyazlı kulüpte kalıyor. Yıldız oyuncuyla, kulüp arasında gerçekleştirilen sözleşme görüşmeleri olumlu geçti.
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