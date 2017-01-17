 Tolga rötar yaptı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Tolga rötar yaptı

    Tolga rötar yaptı

    Karabük maçında da kadroda yer almayacak.

    İki aydır takımdan ayrı kalan Tolga Ciğerci'nin Karabük maçında da kadroda olmayacağı ortaya çıktı. Teknik direktör Riekerink'in koruma ve tedbir amacı ile Tolga'yı yüzde 100 hazır olmadan takıma dahil etmek istemediği bildirildi. Tedavisi devam eden başarılı oyuncunun, 19. haftada Türk Telekom Arena'da oynanacak Akhisar Bld. maçında yerini alması bekleniyor.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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