Yıldırım Demirören'den Aziz Yıldırım'a hakem cevabı

Spor medyasının önde gelen yöneticilerinden Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Haber Türk Spor Müdürü Halil Özer ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e canlı yayında kamuoyunun merak ettiği soruları yöneltti.

"CEVAP VERMEK İÇİN GELMEDİM."

"Öncelikle şunu söyleyeyim, bir kulüp başkanımızın açıklamalarına cevap vermek için gelmedim buraya. "Bu zaten planlanmış bir programdı dediğiniz gibi."

"MART AYINDA VİDEO HAKEM SİSTEMİNE GEÇİLİYOR"

Demirören, Mart ayında yeni sistemin denenmeye başlayacağını duyurdu. TFF Başkanı, hakemlerin gruplaştığı iddialarına da cevap verdi. Yıldırım Demirören'in sözleri şöyle;

"Rossetti şu anda bire bir bu işle ilgileniyor. Federasyon olarak gerekli şeyi yapıyoruz. Her reform sancıyla başlar, bu da sancıyla başladı, hakemlerimiz hata yapıyor. Video sistemine hazırız. Mart ayında Video hakem sistemi için ilk denemeler başlayacak. Hakem eğitimi için de önerilere açığız. İngiltere ile hakem eğitimi için görüştük; 'Siz Türkiye'deki kafaları değiştirin' dediler. Hata sonrası 'Operasyon deniliyor' dendi. Hakemlere 'adil olun, cesur olun, hatanızı hata ile kapatmaya kalkmayın' dedim. Bunları yapmayan sistem içinde elenir.

"BİR ŞEY VARSA SAVCILIĞA GİDELİM"

Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası MHK'da hakemler arasında gruplaşma olduğu iddialarına yanıt veren Yıldırım Demirören şunları söyledi: "3 kişiden fazla her yerde gruplaşma olur. Ancak art niyetli gruplaşma varsa bunu bana ispat etsinler. Serkan Çınar, Cüneyt Çakır gruplaşması var dendi. 2008'den beri 6 kez bir araya gelmişler, bu sezon da 1 kez ortak beraber maç yönetmişler. Şaibeler hakkında duydum, ettim, duyum aldım en tehlikeli şeydir. Bunları bırakalım! Bir şey varsa gelin hep beraber savcılığa gelelim."



"BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMA İMZALAMAKTAN VAZGEÇTİM."

"Beşiktaş'tan alacağım var doğru. Alacağım 100 milyon TL. Fikret Başkan'la en son geçen sene bir araya geldik. Araya gelmemizin sebebi benim de bu alacaktan belli bir kısmını kulübe bağış yapacak olmam. Ancak sonra düşündüm ki, TFF başkanı olarak eğer Beşiktaş kulübüyle maddi bir anlaşma içerisine girersem insanlar bunu farklı yerlere çekebilir. Öyle bir anlaşma imzalamadım. Anlaştığım günden itibaren alacaklarımı dolar olarak alacaktım ve imzalamadım. TFF başkanı olduğum sürece Beşiktaş'taki alacağım duracak."

"FENERBAHÇE'MİZDEN DE 5 KİŞİ ALDIM."

"Şuna bir açıklık getireyim. Ben Beşiktaş kulübünde başkanlık yaptım ve doğrudur, Beşiktaş'tan federasyona yönetici olarak 5 arkadaşımı aldım. Ancak Fenerbahçe'mizden de 5 kişi aldım. 2'si de başkan vekili. Ayrıca 15 Temmuz lanet darbe girişiminden sonra TFF'ye güvendiğimiz kişileri aldık."







"FENERBAHÇEMİZ DOĞRU HAREKET YAPTI."

UEFA, Fenerbahçe Kulübü'nün kur farkıyla ilgili yaptığı başvuruya da oldukça sıcak bakıyor. Bana göre çok doğru bir hareket yaptı Fenerbahçemiz. UEFA'nın bu başvuruya sıcak bakması da olumlu bir gelişme."



MİLLİ TAKIM VE PRİM AÇIKLAMASI

"Prim krizi diye ortaya çıktı. Biz primi Kasım ayında açıkladık. Kriz çıktığı zaman Eylül'dü. Herkes ne kadar prim alacağını biliyordu. Kamuoyu da biliyordu. Müdahale etmemiz gerekiyor muydu? Öncelikle hocamızla oyuncu arasında çözülmesi gereken problem vardı. Mühim olan amaca ulaşarak krizin çözülmesiydi. Biz bu krizin biteceğini biliyorduk. Emre Belözoğlu kardeşimiz son dakikada araya girerek bu işi bitirdi. Ancak biz zaten çözecektik. Emre kardeşimiz krizi biraz daha erken sonlanmasını sağladı. Kosova maçında bu krizin çözüleceğine inandığımız için bekledik. Kamuoyunda müdahale etmemiz beklendi, haklısınız ama birebir müdahale etmemiz doğru değildi. Milli takım toparlanma sürecine girmiştir. Bu problem geride bırakıldı."

"HAKEM HATALARINDAN KULÜPLERİMİZ ZARAR GÖRÜYOR"

Yıldırım Demirören, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yaşanan hakem hataları hakkında da net ifadeler kullandı."İnsanın olduğu yerde hata olur. Hakem de hata yapar ve yapmaya devam edecektir. Bu hatalar sadece Türkiye'de olmuyor. İngiltere'de, İspanya'da da yapılıyor. Kulüplerimiz zarar görüyor, evet. UEFA da Avrupa'daki hakem hatalarından rahatsız. Bizim geçen sene kulüpler birliğine teklif ettiğimiz, gelin MHK'yı Kulüpler Birliği'ne bağlayalım önerisi hakkında UEFA bizden görüş aldı. Çünkü onlar da komiteyi dışarıya bağlamayı düşünüyor.

"SİZ ÖNCE MANTELİTEYİ DEĞİŞTİRİN"

"Çok baskı var. Bu baskı hakemlerimizi hata yapmaya sürüklüyor. Kamuoyundaki baskıdan söz ediyorum. Bunun çözümü eğitim! UEFA'dan Rossetti birebir bu işle ilgileniyor. Profesyonellik hakem hala iflas etmedi. Bakın mesela İngiltere'ye hakem eğitimi için sorduk. Bize dedikleri şey 'Siz önce

mantalitenizi değiştirin' oldu."