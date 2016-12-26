Sigthorsson geri dönecek
G.Saray'ın Sigthorsson'u kiralağı Nantes Kulübü, sözleşmesinde 3.8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan oyuncudan bu paranın gelme olasılığının artık bulunmadığı raporunu hazırladı. Raporda G.Saray'da hiç forma giyemeyen santrforun, geri döneceği bildirildi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vitor Pereira’ya Pep benzetmesi
Toplam 5
Yorum
Gsli Adamı görünce duyunca bir gülme geliyor çoğu kişiyede oluyor neden acaba araştırılmalı :D :D
- Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Toplam 11
Yorum
gsli Tüh be içerdeki adamımız deşifre oldu üzgünüz :)
- Sneijderha
Toplam 6
Yorum
aslanım 34 selçuk yerine sneijder kaltesinde bi ortasaha bulursak takım süper olur stoper ve sağ bekte şart
Sigthorsson geri dönecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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