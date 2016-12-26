 Sigthorsson geri dönecek – Fotomaç – 26 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    geri dönecek

    Sigthorsson geri dönecek
    G.Saray'ın 'u kiralağı Kulübü, sözleşmesinde 3.8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan oyuncudan bu paranın gelme olasılığının artık bulunmadığı raporunu hazırladı. Raporda G.Saray'da hiç forma giyemeyen santrforun, geri döneceği bildirildi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sigthorsson geri dönecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.