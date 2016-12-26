 Son 5 yılın en iyisi – Fotomaç – 26 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Son 5 yılın en iyisi

    Son 5 yılın en iyisi
    BU sezon 16'sı lig, 1'i Süper Kupa, 4'ü de Türkiye Kupası olmak 21 maça çıkan G.Saray bu maçlarda 12 galibiyet alarak, 2011-12 sezonundan bu yana bir ilke imza attı. Cimbom, bu sezondan önce en son Fatih Terim'li 2011-12 sezonunda 21 resmi maçta 15 galibiyet almıştı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son 5 yılın en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.