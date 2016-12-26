Son 5 yılın en iyisi
BU sezon 16'sı lig, 1'i Süper Kupa, 4'ü de Türkiye Kupası olmak 21 maça çıkan G.Saray bu maçlarda 12 galibiyet alarak, 2011-12 sezonundan bu yana bir ilke imza attı. Cimbom, bu sezondan önce en son Fatih Terim'li 2011-12 sezonunda 21 resmi maçta 15 galibiyet almıştı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Son 5 yılın en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.