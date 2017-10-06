ELİMİZDEN KAÇIRDIK!
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalarak grup mücadelesine 1 puanla başladı.
Milli takım, Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D. Y. Patil Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen milliler, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Türkiye, ikinci yarının başında rakibin baskısı karşısında zorlandı. Yeni Zelanda, 58. dakikada Mata'nın topu filelerle buluşturmasıyla 1-1 beraberliği sağladı. Yediği golün ardından dengeyi kuran milli takım, bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, Yeni Zelanda'da 90+5. dakikada Mata kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
17 Yaş Altı Milli Takımı, grubundaki ikinci karşılaşmayı 9 Ekim Pazartesi günü TSİ 14.30'da Mali ile yapacak.
Ahmed Kutucu'nun Yeni Zelanda'ya attığı gol
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:53
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 14
Yorum
Whisperer Alex, kariyerinin en muhteşem sezonunu Aykut Kocaman yönetiminde yaşadı. En yüksek gol ve asist rakamlarına ulaştığı sezon o sezondu..
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ABDÜLKADİR'E İKİ DEV TALİP
Toplam 6
Yorum
ibrahim halil eğer hakikaten böyle bir teklif varsa. hemen gitsin. yoksa burda paslanır gider.
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LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 14
Yorum
Hüseyin Büyükbayram Lucescu Yenilmek için kadro oluşturmuş,ilk onbirde H,Ali Kaldırım,M,Ekici,Mevlüt,,TS Olcay, kesin oynatması gerekirdi kadroda Yok,
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