 Yeni Zelanda-Türkiye maçında ilginç anlar – Fotomaç TV
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    Yeni Zelanda-Türkiye maçında ilginç anlar

    06 Ekim 2017, Cuma
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    U17 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda - Türkiye mücadelesinde sahaya davetsiz bir misafir girdi. İşte o anlar...

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