24 Erzincanspor turladı
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:43
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Eljif Elmas’a kötü haber!..
Toplam 18
Yorum
BBB Tamamen duygusal,mantık devre dışı yorumlar. Fifa sana olumlu cevabı lsiteler federasyona verildikten sonra onayladı.İşine gelir veya gelmez
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Derbiyi Ali Palabıyık yünetecek
Toplam 21
Yorum
Kılıfçı Sen futboldan anlıyorsan, geçen yıl rvp ve alper potuk bu adam sayesinde sahada kaldı bunu da biliyorsundur!
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Ekici ve Dirar'dan derbi yorumu
Toplam 1
Yorum
GFB Siz derbiye gidin haci, biz baskan gidene kadar maçlara gelmiyoruz.
24 Erzincanspor turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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