 24 Erzincanspor turladı – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    turladı

    24 Erzincanspor turladı
    3. tur mücadelesinde , 'u 4-2 yenerek 4. tura yükseldi. Eskişehirspor teknik direktörü bu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada 'Maç sonunda görevi bırakıyorum' ifadelerini kullandı.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:43
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