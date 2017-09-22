"Kararlarını gözüyle versin"

BEşiktaş Başkanı Fikret Orman, yarın Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık'la ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Başkan Orman, "Ali Palabıyık ile geçen sene buradaki maçta sıkıntı yaşamıştık. İnşallah bu maçta etki altında kalmaz. Kararlarını gözleriyle versin, atmosfer ile değil. Gördüğünü çalsın, bize yeter" ifadelerini kullandı. Kafasından geçen bir skor olmadığını belirten ve "İnşallah 2005'ten sonra deplasmanda ilk defa kazanırız" diyen Fikret Orman şöyle devam etti: "Geçen seneki kupa maçı ile ilgili akıllarda kalan güzel bir fotoğraf yok. Bu sefer güzel bir şeyler bırakalım."

CEZAM SONA ERDİ

Başkan Fikret Orman sözlerini şöyle tamamladı: "Cezam yeni bitti. Cezamın bu maçtan sonra biteceğini biliyordum. Milli takım arasının sayılmayacağını sanıyordum. Ona göre plan yapmıştım. O yüzden derbiye katılmayacağım. F.Bahçe taraftarı bizimle nezaketle ilgilendi, şakalar da yaptık. Bir problem yaşamadık. Bu maçta da sıkıntı yaşamayacağız. Taraftarı; yöneticiler geriyor, kendi başarısızlıklarını gerginlik üzerinden kapamaya çalışıyorlar. Barcelona-Juventus maçına gittim. Herkes yan yana gitti. Sahada rekabet var. Maç bitince kimse kimseye sataşmadı. Futbol böyle güzel!.