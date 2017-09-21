Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan dev derbiye verilen hakem Ali Palabıyık hakkında önemli açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Turgay Demir "Ali Palabıyık'ı heralde Robin van Persie yok diye maça verdiler" dedi.