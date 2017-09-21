"Ali Palabıyık'ı Robin van Persie yok diye maça verdiler"
21 Eylül 2017, Perşembe
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan dev derbiye verilen hakem Ali Palabıyık hakkında önemli açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Turgay Demir "Ali Palabıyık'ı heralde Robin van Persie yok diye maça verdiler" dedi.
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