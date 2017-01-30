Demba Ba imzaya geldi
Siyah-beyazlılar, Çin’e sattığı Senegalli yıldızını ‘sıfır bedelle’ geri alıyor. İstanbul’a ayak basan Demba Ba için ne bonservis ne de maaş ödenecek. Tecrübeli golcü “Ben iyi durumdayım” dedi.
Beşiktaş, Demba Ba'yı renklerine bağlamak üzere İstanbul'a getirdi. Mandzukic'ten Jackson Martinez'e, Samuel Eto'o'dan Adebayor'a kadar birçok forvet adayıyla görüşen siyah-beyazlılar bu isimlerle anlaşmaya varamayınca 'tanıdık' bir isme yöneldi. Kaval kemiği kırıldıktan sonra 7 ay sahalardan uzak kalan Demba Ba'yı göndermek isteyen kulübü Shanghai, Beşiktaş'ın kapısını çalmıştı. Kadrosundaki fazla yabancıları elinden çıkarmak isteyen Çin kulübüne yöneticilerin cevabı netti: "Kiralama bedeli ödemeyiz, ayrıca oyuncunun maaşını da siz üstlenirsiniz" Shanghai bu teklifi kabul edince, Beşiktaş'a dönmek için can atan Demba Ba da tedavisini sürdürdüğü Los Angeles'ta bavullarını hazırladı.
27 GOL, 7 ASİSTİ VAR
Demba Ba'nın sağlık raporları olumlu olmasına rağmen bugün kapsamlı bir kontrolden daha geçirilecek. Bir sorun yaşanmaması halinde yarın Matej Mitrovic, Ryan Babel ve Ersan Gülüm'le birlikte imza törenine katılacak. Ba, "İlk transferimde de sakat olduğumu söylemişlerdi. Neler yaptığımı gördünüz. Bana güvenin. Bu formayla yine başarılı olacağım" ifadelerini kullandı. Demba Ba, Beşiktaş formasıyla 44 maça çıktı. Tecrübeli forvet 27 kez fileleri sarstı. Takım arkadaşlarına da 7 kez asist yaptı.
BUGÜN ARENA SALLANACAK
Daha önce iki kez Vodafone Arena'da maç izlemeye gelen Demba Ba, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek. Başarılı forvet oyuncusu ardından Atiker Konyaspor mücadelesini izlemek için stada gidecek. Taraftarlar besteleriyle onu bekliyor.
NEDEN GERİ ALINDI?
1 - Maliyeti yok. Tüm para bonservisini elinde bulunduran Shanghai'ın kasasından çıkacak.
2 - Ağır sakatlığına rağmen Los Angeles'ta çok iyi çalıştı. İlk sağlık raporları da olumlu geldi.
3 - Türkiye'yi ve ligi tanıyor. Burada sevilmesi de önemli etken.
4 - Bir ay sonra hazır olacak. Şenol Güneş'in hamle şansı artacak.
27 GOL, 7 ASİSTİ VAR
Demba Ba'nın sağlık raporları olumlu olmasına rağmen bugün kapsamlı bir kontrolden daha geçirilecek. Bir sorun yaşanmaması halinde yarın Matej Mitrovic, Ryan Babel ve Ersan Gülüm'le birlikte imza törenine katılacak. Ba, "İlk transferimde de sakat olduğumu söylemişlerdi. Neler yaptığımı gördünüz. Bana güvenin. Bu formayla yine başarılı olacağım" ifadelerini kullandı. Demba Ba, Beşiktaş formasıyla 44 maça çıktı. Tecrübeli forvet 27 kez fileleri sarstı. Takım arkadaşlarına da 7 kez asist yaptı.
BUGÜN ARENA SALLANACAK
Daha önce iki kez Vodafone Arena'da maç izlemeye gelen Demba Ba, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek. Başarılı forvet oyuncusu ardından Atiker Konyaspor mücadelesini izlemek için stada gidecek. Taraftarlar besteleriyle onu bekliyor.
NEDEN GERİ ALINDI?
1 - Maliyeti yok. Tüm para bonservisini elinde bulunduran Shanghai'ın kasasından çıkacak.
2 - Ağır sakatlığına rağmen Los Angeles'ta çok iyi çalıştı. İlk sağlık raporları da olumlu geldi.
3 - Türkiye'yi ve ligi tanıyor. Burada sevilmesi de önemli etken.
4 - Bir ay sonra hazır olacak. Şenol Güneş'in hamle şansı artacak.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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