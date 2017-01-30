 İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi - Türkiye Kupası - 30 Ocak 2017 Pazartesi

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılacak maçların programı belli oldu.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 30 Ocak 2017, Pazartesi

Güncelleme: 30 Ocak 2017, Pazartesi 13:10

Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat Pazar günü aynı saatte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:

4 Şubat Cumartesi:

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Şubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (4 yorum)
Tayfun Tayfun

Fener maci alir

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır9
cevapla 30.01.2017 14:48
sıhırbaz sıhırbaz

basaksehır sahadaadın kalacak .....

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 30.01.2017 14:44
kosovali bylent kosovali bylent

Allahin izniyle soweseta bizi kurtarir

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır6
cevapla 30.01.2017 14:13
1903 1903

GEL YAVRUM GEEEEEL. Safak sayiyoruz geeelll. Bitsin bu hasret.

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır6
cevapla 30.01.2017 13:24
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler