Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi İsveç ekibi Östersunds oldu.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşen kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100 takım, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katıldı.



Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.



ÖSTERSUNDS'U TANIYALIM



Devam eden İsveç Ligi'nde 21 puanla 3. sırada bulunan Östersunds, İsveç Kupası'nda Norrköping'ı 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazanmıştı.



UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşen Galatasaray'ın rakibi, şu an ligde oynadığı 12 karşılaşmada topladığı 21 puanla 3. sırada bulunuyor. Geçen sezon 16 takımlı İsveç Ligi'ni 42 puanla 8. sırada tamamlayan Östersunds, maçlarını 5092 kapasiteli Jamtkraft Arena'da oynuyor.



UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl geldi?



Östersunds, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını İsveç Kupası'nı kazanarak elde etti. Çeyrek Final'de Trelleborgs'ı 4-1, yarı finalde Hacken'i 3-1 mağlup eden Östersunds, finalde Norrköping ile eşleşti. Rakibini 4-1 mağlup ederek kupaya uzanan İsveç ekibi, bu sonuçla da UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazandı.



İşte 1. ön eleme eşleşmeleri:























İşte 2. ön eleme eşleşmeleri:







