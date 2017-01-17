Taliskalite!

Saha ağır, rakip de güçlüyse, her zaman yaptığınız gibi çok fazla topla oynamak istemezsiniz.

Daha etkili bir şeyler yapmanız gerekir.

Şenol hoca da bunu yaptı, zaman zaman topu rakibe bırakan ve Quaresma-Babel ikilisiyle direkt kaleye gitmeye çalışan bir Beşiktaş izledik. İlk 45'te görüntü buydu.

Osmanlıspor'da diğer eksikler de çok önemli ama Musa ve N'diaye bana göre en önemli eksiklerdi. Böyle ağır sahada, iki çok önemli orta saha oyuncusu sahada yoksa işiniz kolaylaşır. Beşiktaş için piyango gibi bir şeydi bu ve Kartal da akıllı bir oyunla büyük ikramiyeyi aldı.

Bir anlamda Fenerbahçe derbisindeki gibi oynadı Beşiktaş. Top mutlaka bende kalacak, demedi, yerine göre pas trafiğini devreye soktu, yerine göre topu rakibe bırakıp gardını aldı. Bu mantık içinde savunmanın göbeğinde Marcelo, kazandığı ikili mücadelelerle dikkat çekerken Tosic kritik müdahalelerle öne çıktı.

Gökhan ve Adriano risk alıp çok fazla öne çıkmayarak stratejinin kalan bölümünü tamamladılar.



Çok özel bir oyuncu...

Bu şartlarda çok fazla pozisyon bulamayacağını Güneş de biliyordu. Duran toplar ya da Talisca gole giden en kestirme yol olabilirdi. Nitekim muhteşem bir gol attı. Top önüne geldiği anda ayak içiyle kavisli bir "şut" çıkardı, tam köşeye bıraktı.

Bu vuruşları yapmak hiç kolay değil, bir kez daha denedi o vuruşunda da top direği sıyırdı. Çok özel bir oyuncusu var Beşiktaş'ın, şimdi kiralık umalım ki bir gün bonsevisi de alınabilsin.

İkinci yarıda sakatlık nedeniyle yapılan zorunlu değişiklikler var ama en krıtik değişim Quaresma-Tolgay arasında oldu.

Çok fazla top kaybeden, orta alana destek vermeyen Quaresma çıkıp Tolgay girince Beşiktaş bildik kimliğine döndü. Artık orta alanda çok daha iyi pas yapan, rakip kaleye bol pasla giden Kartal sıkıntı çekebileceği bölümlerde topu ayağında tutmayı bildi. Kerim'in de girmesiyle pas trafiği pas şölenine dönüştü ve Cenk Tosun'un golüyle maçı kotarıp hedefe yürümeye devam etti Kartal.

Bu çok önemli bir galibiyettir, Osmanlıspor'u evinde yenmek her babayiğidin harcı değil.

Beşiktaş şampiyonluk yolunda büyük bir engeli geçmiş oldu. Darısı kalan maçların başına.