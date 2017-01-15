 Caceres çark etti – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    çark etti

    Caceres çark etti

    Görüştüğü takımlardan istediği ücreti alamayınca Trabzonspor’a ‘Yeniden konuşalım’ mesajı yolladı

    Transferi askıya alınan Martin , Trabzonspor'a geri dönüş yaparak, 'Yeniden görüşelim' dedi. Daha önce eşinin Türkiye'ye gelmek istemediğini söyleyen ve bir çok farklı takımla temas kuran 31 yaşındaki Arjantinli stoperin istediği rakamı alamadığı ve bu nedenle bordo-mavili takımın teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Ancak bu kez yönetim, Caceres konusunda temkinli davranıyor. Yine de görüşmelerin sürdüğü ve rakamlar uygun olursa transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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