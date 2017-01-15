Yazıcı forvetleri gölgede bıraktı
Şampiyon... Yazıcı performansıyla forvet oyuncuları N'Doye, Suk, Sheidaev ve Gaziantepspor'a kiralanan Muhammet Demir'i geride bıraktı. Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Dünya şampiyonluğu da bulunan Yusuf, bu sezon Trabzonspor'un 21 yaş altı takımında da 11 maçta 7 gol kaydetmişti.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:45
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
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