Liderde üç F.Bahçeli
Başakşehir'in kadrosunda 3 eski F.Bahçeli yer aldı. Milli Takımın da kalesini koruyan Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu Kadıköy'de eski takımına karşı mücadele ederken, bir başka eski Fenerbahçeli, Bekir İrtegün kulübede görev bekledi.
Emre'den üçüncü dalya
Başakşehirli Emre Belözoğlu, Süper Lig kariyerindeki 300. maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıktı. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159, Başakşehir ile 38 lig karşılaşmasında oynamıştı. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar Emre'ye büyük ilgi gösterdi.
Emre'den üçüncü dalya
Başakşehirli Emre Belözoğlu, Süper Lig kariyerindeki 300. maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıktı. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159, Başakşehir ile 38 lig karşılaşmasında oynamıştı. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar Emre'ye büyük ilgi gösterdi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
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