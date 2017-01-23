Avcı kadroyu bozmadı

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta Kayseri'yi 5-0 deviren kadroyu bozmadı.

Turunculacivertlilerde sakatlığı bulunan Hakan, yeni transfer Egemen ile kart cezalısı bir diğer yeni transfer İrfan Can ise kadroda yer almadı.



CAİÇARA'DAN SİFTAH

Başakşehir'in yeni transferlerinden Junior Caiçara, F.Bahçe maçına yedekler arasında başladı. Schalke'den transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda Uğur'un yerine oyuna girdi. Berzilyalı futbolcu etkili bindirmeleriyle dikkat çekti.