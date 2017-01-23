Avcı kadroyu bozmadı
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta Kayseri'yi 5-0 deviren kadroyu bozmadı.
Turunculacivertlilerde sakatlığı bulunan Hakan, yeni transfer Egemen ile kart cezalısı bir diğer yeni transfer İrfan Can ise kadroda yer almadı.
CAİÇARA'DAN SİFTAH
Başakşehir'in yeni transferlerinden Junior Caiçara, F.Bahçe maçına yedekler arasında başladı. Schalke'den transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda Uğur'un yerine oyuna girdi. Berzilyalı futbolcu etkili bindirmeleriyle dikkat çekti.
CAİÇARA'DAN SİFTAH
Başakşehir'in yeni transferlerinden Junior Caiçara, F.Bahçe maçına yedekler arasında başladı. Schalke'den transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda Uğur'un yerine oyuna girdi. Berzilyalı futbolcu etkili bindirmeleriyle dikkat çekti.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
Avcı kadroyu bozmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.