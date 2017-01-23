 Avcı kadroyu bozmadı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Avcı kadroyu bozmadı

    Avcı kadroyu bozmadı

    Başakşehir Teknik Direktörü , geçen hafta Kayseri'yi 5-0 deviren kadroyu bozmadı.

    Turunculacivertlilerde sakatlığı bulunan Hakan, yeni transfer Egemen ile kart cezalısı bir diğer yeni transfer İrfan Can ise kadroda yer almadı.

    CAİÇARA'DAN SİFTAH
    Başakşehir'in yeni transferlerinden Junior Caiçara, F.Bahçe maçına yedekler arasında başladı. Schalke'den transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda Uğur'un yerine oyuna girdi. Berzilyalı futbolcu etkili bindirmeleriyle dikkat çekti.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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