"Video hakem istiyoruz"

Adana'da hakem kurbanı olan lider İstanbul Başakşehir, çok ses getirecek bir açıklama yayınladı. Başkan Göksel Gümüşdağ imzasıyla yayınlanan resmi açıklamada, video hakem uygulamasına geçilmesi gerektiği savunuldu. İşte Başakşehir'in yaptığı yazılı açıklama:



"KAMUOYUNA DUYURU"

Tüm hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inancımız hala sürerken, bir süredir ısrarla hayata geçirilmesini talep ettiğimiz "video hakem" uygulamasını bir kez daha ve ısrarla gündeme getirmek zorundayız.

Bu gece Başakşehir Futbol takımının ve aynı zamanda bütün iyi niyetleri ve olağanüstü çabalarıyla mütevazi şartlarda büyük düşlerin peşinden koşan herkesin, hazmetmesi kolay olmayan bir hayal kırıklığına uğratıldığı unutulmaması gereken bir gece oldu.

Lütfen bu deklarasyonu, kaybedilen bir maçın arkasından yapılmış basit bir reaksiyon olarak görmeyin. Aksine, ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde en çok ihtiyaç duyulan adalet ve dürüstlük gibi değerleri kalıcı kılmak için yapılması gereken simgesel bir hatırlatma olarak görün.

Daha kaliteli, daha yüksek donanımlara sahip bir hakem standardına ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısa vadede hakem kalitemizi arttıramayacağımızı düşünüyorsak o zaman mutlaka video hakem uygulamasına geçmeliyiz.

Saygılarımızla,

Göksel Gümüşdağ,

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı