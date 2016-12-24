Kartal 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisi geçen hafta Kasımpaşa yenilgisiyle bozulan Beşiktaş, ligin ilk yarısını 3 puanla kapadı. Süper lig'in 16. haftasında Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u konuk eden siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi. Bu galibiyetin ardından puanını 35'e çıkaran Beşiktaş ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde 2. sırada tamamlamayı garantiledi.



ABOUBAKAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 42. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Ligde en son Antalyaspor ağlarını havalandıran Aboubakar, ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Aboubakar ligdeki gol sayısını 3'e çıkarırken Beşiktaş bu golle devre arasına 1-0 önde girdi.



PENALTI KAÇTI!

Dakikalar 78'i gösterdiğinde Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Vincent Aboubakar'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi. Siyah-beyazlılar Vodafone Arena'daki 14. maçında 10. penaltısını kazanırken, Oğuzhan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topun ağlara gitmesine izin vermedi. Oğuzhan'ın kullandığı penaltı öncesinde Ricardo Quaresma, Oğuzhan'ın topun başına geçmesine kızdı. Takımın penaltıcısının Cenk Tosun olduğunu belirten Portekizli yıldız penaltıyı Cenk'in atmasını isterken Oğuzhan Özakup'un topun başına geçmesine bir hayli sinirlendi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

RYAN BABEL VODAFONE ARENA'DA

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmayı, siyah-beyazlı kulübün anlaşmak için İstanbul'a getirdiği Ryan Babel de statta izledi.

İstanbul'a dün akşam gelen Hollandalı futbolcu mücadeleyi locadan takip etti. Locanın alt tribününde yer alan taraftarlar, Babel'e sevgi gösterisinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilecek Babel'in, anlaşma sağlanması halinde sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçında, son Kasımpaşa mücadelesine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, Adriano Correia'nın sarı kart cezalısı olmasından dolayı zorunlu olarak bir değişikliğe gitti.

Cezası nedeniyle geçen hafta kadroda yer almayan Marcelo Guedes, Gaziantepspor maçında savunmanın göbeğindeki yerine döndü. Marcelo, Luiz Rhodolfo ile stoperde şans bulurken, genelde bu mevkide oynayan Dusko Tosic ise Adriano'nun yokluğunda savunmanın soluna geçti.

ATİBA HUTCHİNSON'A PLAKET

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ülkesi Kanada'da 5. kez yılın futbolcusu seçilen Atiba Hutchinson'a maç öncesi plaket verdi.

Saha kenarında Ürkmezgil'in elinden plaketini alan Hutchinson'a tribünde bulunan taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.

TARAFTARLARIN İLGİSİ AZDI

Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi az oldu.

Sezon başından beri maçlarda genelde stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, Gaziantepspor maçına aynı ilgiyi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, mücadeleyi 20 bine yakın taraftar izledi. Gaziantepspor tribünleri ise tamamen boş kaldı.

Bu arada, Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, taraftarların isteği üzerine iki emniyet mensubuyla tribünleri selamladı.

Siyah-beyazlılar, terör olaylarına tepki gösterdi. Terör saldırılarında verilen şehitler nedeniyle stat içinde müzik yayını yapılmadı.

Karşılaşma öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İKİNCİ KEZ RAKİP OLDU

Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu sezonun ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a ikinci kez rakip oldu.

Sezona Gençlerbirliği teknik direktörü olarak başlayan Üzülmez, bu kulüple yollarını ayırdıktan sonra Gaziantepspor'un başına geçti.

Beşiktaş, Üzülmez'in görev yaptığı dönemde deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.