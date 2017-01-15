 Şampiyonluk şarkıları – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Şampiyonluk şarkıları

    Şampiyonluk şarkıları
    taraftarı Konya deplasmanında da takımı yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılılar 90 dakika boyunca susmadan destek verdi. Gelen 3 puanla birlikte tribünlerde şampiyonluk şarkıları söylendi. Ev sahibi Konyaspor taraftarları da takımlarına destek verdi. Hakem Mete Kalkavan'a ise tepki gösterdiler.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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