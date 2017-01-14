Hollandalı yıldız cezalı!
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:28
- Fenerbahçe'ye şok haber!
Toplam 9
Yorum
Sneijder_W Riekerink > Advokat . Sabri > Lens. Bu işler böyle Galatasaray'ın şakası yok.
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 1
Yorum
konyasporlu42 lig başından beri iç açıcı bir futbol oynattınmı hocam bu takıma..sen top oynat önce..kalenin önünde 10 kişi ile bile gol yiyip yeniliyor bu
- ''Paramı verin gideyim''
Toplam 16
Yorum
metinn okan efendi boos boos konusma 2 yildir topmu oynadigi var zaten seneye sözlesmesi bitiyor uzun sözlesme yapan sn aysaldir
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