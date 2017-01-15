Reyiz'den sevgilerle
Sakat ve cezalı oyuncularının çokluğunun da etkisiyle rakibi karşısında zorlanan Cimbom’a 3 puanı emektar kaptanı Sabri getirdi. G.Saray ikinci sıraya yerleşti.
BEŞİKTAŞ'I GERİDE BIRAKTI
Cimbom'a hareket getiren Hollandalı futbolcu, 51. dakikada fırtına gibi atağa kalktı ve Sabri'yi topla buluşturdu. İlk vuruşunda kaleciye takılan Sabri, dönen topu tamamlayarak Galatasaray'ı öne geçirmeyi başardı. 71. dakikada Ali Çamdalı'nın çift sarıdan atılmasıyla oyunun üstünlüğünü iyice eline alan sarı-kırmızılılar, sahadan da 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Galatasaray, Beşiktaş'ı maç fazlasıyla geçti ve ikinci sıraya oturdu.
5 YIL SONRA GOL ATTI
Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'deki son golünü 1750 gün önce (31 Mart 2012) Orduspor'a atmıştı. Tecrübeli oyuncu, böylece 5 yıl sonra golle buluşmuş oldu.
İLK KEZ
Sabri Sarıoğlu, 2004-05 sezonundan beri Galatasaray forması altında çıktığı resmi maçlarda ilk kez mücadeleyi 4 isabetli şutla kapattı.
Savaş ÇORLU
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
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