 Reyiz'den sevgilerle – Fotomaç – 15 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Reyiz'den sevgilerle

    Reyiz'den sevgilerle

    Sakat ve cezalı oyuncularının çokluğunun da etkisiyle rakibi karşısında zorlanan Cimbom’a 3 puanı emektar kaptanı Sabri getirdi. G.Saray ikinci sıraya yerleşti.

    , ikinci yarının ilk maçında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken başrolde Sabri Sarıoğlu vardı. Sarı-kırmızılı ekip cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle konuk ekip karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. Buna karşılık Konyaspor, taraftarının desteğiyle yüklendi ve Muslera'yı sık sık tehdit etti. Ancak ikinci yarıda sahada hayalet gibi dolaşan Josue'nin yerine oyuna dahil olan Garry Rodrigues fark yaratan isimdi.

    BEŞİKTAŞ'I GERİDE BIRAKTI
    Cimbom'a hareket getiren Hollandalı futbolcu, 51. dakikada fırtına gibi atağa kalktı ve Sabri'yi topla buluşturdu. İlk vuruşunda kaleciye takılan Sabri, dönen topu tamamlayarak Galatasaray'ı öne geçirmeyi başardı. 71. dakikada Ali Çamdalı'nın çift sarıdan atılmasıyla oyunun üstünlüğünü iyice eline alan sarı-kırmızılılar, sahadan da 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Galatasaray, Beşiktaş'ı maç fazlasıyla geçti ve ikinci sıraya oturdu.



    5 YIL SONRA GOL ATTI
    Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'deki son golünü 1750 gün önce (31 Mart 2012) Orduspor'a atmıştı. Tecrübeli oyuncu, böylece 5 yıl sonra golle buluşmuş oldu.

    İLK KEZ
    Sabri Sarıoğlu, 2004-05 sezonundan beri Galatasaray forması altında çıktığı resmi maçlarda ilk kez mücadeleyi 4 isabetli şutla kapattı.


    Savaş ÇORLU
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Reyiz'den sevgilerle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.