 Ontivero evini özledi – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Ontivero evini özledi

    Ontivero evini özledi
    G.Saray'ın sözleşmesini feshettiği , Arjantin'de kalmak istediğini açıkladı. Adı Arjantin'den San Lorenzo takımıyla anılan Ontivero, ülkesinin yerel radyosuna, "Uzun süredir ailemden uzak yaşıyorum. Ülkemde kalmak istiyorum. Burada kalmak benim için güzel bir medyan okuma olacak" açıklamasını yaptı. Genç orta saha sezonu Kanada'nın MLS ekibi Montreal'de kiralık tamamlamıştı.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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