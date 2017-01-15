 Drogba kulüp arıyor – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Drogba kulüp arıyor

    Drogba kulüp arıyor
    Brezilya'dan Corinthians'la anlaştığı iddia edilen G.Saray'ın eski yıldızı için menajerinden açıklama geldi. Fildişili golcünün menajeri Thierno Seydi, Brezilya basınına, "Corinthians'la konuşmadık. Adı geçen Marsilya'yla da konuşmamız olmadı" dedi. En son MLS liginde oynayan 38 yaşındaki Drogba'nın tekrar ABD'ye dönebileceği öne sürülüyor.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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