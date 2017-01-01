Bir yılda 3 teknik direktör
Sarı-kırmızılılar, 2016 yılında 3 teknik adam değiştirdi. Yeni yıla Mustafa Denizli yönetiminde başlayan Aslan, 23. haftadaki 2-0'lık Gaziantep yenilgisinin ardından tecrübeli hoca ile yollarını ayırdı. 3 maça altyapı antrenörü Orhan Atik ile çıkan yönetim, ardından alt yapı için getirilen Riekerink'e takımı emanet etti.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte 2016'dan önemli anlar
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Sneijder_W 2016'nın en önemli haberi Riva ve Florya projelerinin hayata geçecek olması.
- Advocaat paniği
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Sneijder_W Yol parasını verseler Rakka'ya bile gider.
- Barış ve F.Bahçe olsun!
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Sneijder_W Barış mesajı verene bak... Ahh.. Melo sensiz buraların tadı tuzu yok.. Felipe Melo adamın dibi özledik Pitbull
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