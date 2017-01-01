 Ahmet Çalık zirvesi bugün – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    zirvesi bugün

    Ahmet Çalık zirvesi bugün
    Başkan , anlaşmaya varılan 'ın bonservisini almak için Gençlerbirliği Başkanı ile bugün masaya oturacak. Ankara'da gerçekleşecek görüşmede Özbek'in 4 milyon euro isteyen Cavcav'a 2 milyon euro+bir futbolcu teklif edeceği öğrenildi. Özbek'in takas ya da sadece para ile transfere noktayı koyup, 22 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılı renklere bağlaması bekleniyor.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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