Yasin yollanmalı

Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı.



Ahmet Çalık ile anlaşıldığı söyleniyor. Çalık, G.Saray'ın aradığı stoper mi?

Fatih Terim uzun bir süredir Ahmet çalık'ı Milli Takım'a davet ediyor.

Ve Ahmet hazırlık maçlarında oynamasına rağmen Milli Takım'ın vazgeçilmez stoperi olmadı. Yani Serdar Aziz, Ömer Toprak ve Hakan Balta'yı kulübeye oturtamadı. Verdiğim örnekler Ahmet'in iyi stoper olmadığı anlamına gelmesin.

Ahmet genç ve hava toplarında çok etkili bir stoper.

Eğer maliyeti G.Saray bütçesine uyuyorsa transferi uygundur, yarar da sağlar.

Ancak G.Saray yönetiminin Serdar Aziz'den önce Ahmet Çalık'a gitmemesine çok şaşırmıştım. Neden mi? Tomarla para verilen Serdar Aziz, Bursa'dayken ağır sakatlıklar yaşamış, G.Saray'a da bu sakatlıkları taşıyarak gelmişti. Ahmet Çalık ise hem istikrarlı, hem güçlü, hem de iş ahlakı üst düzeyde bir oyuncu. Eğer Ahmet, G.Saray'a gelirse daha sonra yolu Milli Takım'da kalıcı stoperliğe kadar gider. Yönetim Popescu- Bülent modeli yaratmalı ve Çalık'ın yanına liderlik kimliği olan, topu oyuna etkili sokan bir yabancı stoperi de gündemine almalı.



Golcü arayışı varken Podolski'nin satılacağı haberleri yayıldı. Bu hamle doğru olur mu?

Podolski her iki kanatta oynayabilen santrfor görevi yaptığında da rakip defans önünde çok iyi duvar olup Bruma'ya, Sneijder'e hatta Selçuk'a iyi paslar atabilen kaliteli bir oyuncu.

G.Saray şampiyonluğa oynamak istiyorsa Podolski'nin satılması konusunda masaya bir oturup beş kez düşünmeli.

Eğer Podolski özelliklerinde alabilecekleri bir oyuncu varsa ve yaşı da genç ise Alman yıldızın gitmesine sıcak bakarım. UEFA kriterleri doğrultusunda Poldi büyük paralara satılıp eğer yerine adam konmayacaksa Galatasaray zirve yarışını yapamaz.



Sigthorsson gönderildi, Podolski satılırsa Eren Derdiyok tek başına takımı taşıyabilir mi?

İzlandalı golcü Sigthorsson'la yolların ayrıldığını düşünürsek. Hiçbir oyuncu almadan Podolski satılırsa elde kalan Eren Derdiyok ile G.Saray ne kupanın ne de lig yarışının içinde olamaz. Eren rekabet ortamı olmadığı için kendini saldı ve gol krizine girdi.



Yasin için yönetimin açıkladığı para cezası ve ücretine iyileştirme yapılmayacak olması futbolcuyu nasıl etkiler? Bu durum Yasin'in ikinci yarıdaki futbolunu nasıl etkiler.

Yasin'in aklı futboldan çok G.Saray'da iyileştirme beklediği üzerine yapılmayan zamda. Yönetim de zam yapmayacağını açıkladı. Tuzla maçında bilerek gördüğü kırmızı karttan sonra Rikerink'i bile çıldırtan Ayhan Akman'ı kulübeden fırlatan Yasin için eğer bir talip varsa G.Saray Yönetimi hemen satmalıdır.

Yasin'in gördüğü kırmızı kart Galatasaray Kulübü'ne karşı yapılmış bir sabotajdır. Daha önce Yasin'i kıskandığı Bruma'ya karşı pas atmadığı için eleştirdim.

Hatta öfkesini kontrol edemediğini, gereksiz fauller yaparak kart gördüğünü dile getirdim.

Eleştirdiğim dönemde Yasin Öztekin'e sahip çıkanlar bakıyorum şimdi onu yerin dibine sokuyorlar.

Aslında yönetim Adanaspor maçında Galatasaray formasını çıkarıp atan Yasin'in biletini o zaman kesmeliydi.



Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira , Yasin'i istiyormuş. Gitmeli mi?

Ben olsam iyi para veriliyorsa hemen yollarım. 1 milyon euro'luk ücretini beğenmeyen Yasin büyük ölçüde kendisine verilen para cezasına karşı çıkacaktır.

Yönetim de geri adım atmayacaktır.

Eğer Yasin satılmazsa yönetim, kendisi ile masaya oturup disiplin konusunda garanti almalıdır.



Para cezası futbolcuları olumsuz etkileyecek mi?

Galatasaray Yönetimi Chedjou ve Yasin'e bilerek gördükleri kırmızı kartlar nedeni ile doğru bir kararla para cezası verdi. Ben zaten yüz kızartıcı bir suç işlemedikleri sürece oyuncuların kadro dışı kalmalarına karşıyım.

Nasıl futbolcular maç başı kazanıyorlar galibiyetlerde de prim alıyorlarsa bilerek gördükleri kırmızı kartlarda kulübü mağdur ettiklerinden dolayı para cezası ödemeliler.



Sizce ara transferde takımdan kimler gider?

G.Saray'da görünen o ki Hamit, Chedjou ve Salih Dursun ile yollar ayrılacak.

Bir aksilik olmazsa ve parada anlaşılırsa Alman Panzeri Podolski de Çin'e gidecek.



Riekerink ile ilgili olumsuz düşünceleriniz değişti mi?

Yönetim, gönderdiği futbolculardan gelen para ile yeni transferler yapmak için kaynak sahibi olacak. Ancak bu takımı Riekerink'in yönetme şansı çok zayıf. Yönetim "Aman masraf olmasın.

Yeni gelen hoca takımı tanımakta zorlanabilir" düşüncesi ile Riekerink'i görevde tutacak.

Hollandalı hoca ne yazık ki takım üzerinde otorite kurma konusunda yeterli değil. Oyunu iyi okuyamıyor.

Değişikliklerde çabuk karar veremiyor.

Bir dönem G.Saray'da Rijkaard görev yapmış yardımcılığını da efsane oyunculardan Neeskens üstlenmişti. Bu ikili G.Saray'ı birlikte yönettiler. Riekerink'in de Neeskens gibi kendisine akıl hocalığı yapabilecek bir yardımcıya ihtiyacı var.

Yönetim, Neeskens gibi formülü mutlaka düşünmeli. Çünkü F.Bahçe'de Dick Advocaat başarılı oluyorsa bunda kaliteli yardımcılarının da çok büyük payı var.