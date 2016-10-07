De Jong kuyruğu
Galatasaray'ın yeni transferi Nigel de Jong, Beyoğlu GSStore'da taraftarlarla buluşurken sarı-kırmızılılar imza törenine büyük ilgi gösterdi. Gördüğü ilgiden dolayı mutluluğunu dile getiren De Jong, "Geldiğim günden bu beri gördüğüm ilgiden memnunum. Ben de taraftarların bu sevgi gösterisine sahada iyi bir performans sergileyerek yanıt vermek istiyorum" şeklinde konuştu.
MAÇA HAZIRIM
Sağlık durumuyla ilgili konuşan De Jong, "Çok iyi durumdayım ve kendimi iyi hissediyorum. Takımla çalışmalara başladım. İlk resmi maçta takımda olacağımı ümit ediyorum" dedi.
MAÇA HAZIRIM
Sağlık durumuyla ilgili konuşan De Jong, "Çok iyi durumdayım ve kendimi iyi hissediyorum. Takımla çalışmalara başladım. İlk resmi maçta takımda olacağımı ümit ediyorum" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:57
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