Her yere yetişiyor
Riekerink, altyapıda A takıma çıkacak yetenekli pek çok isim olduğunu ve bu isimlerle yakından ilgilendiklerini ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, altyapıda birçok maç izlediğini ve izlemeye devam edeceğini söyledi. Milli arada altyapıdan belirledikleri 4 oyuncuyu A takım kadrosuna aldıklarını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, "Gençlere verdiğimiz değeri göstermek için böyle bir uygulama yaptık. Her zaman A takıma çıkabilme şansları olduğunu bilmeleri gerekiyor" dedi. Henüz 14 yaşında bulunan Mustafa Kapı ile de özel olarak ilgilenen Riekerink, genç yıldızın, 8 Ekim'de oynanacak Levski Sofya maçında Mustafa'nın takımla birlikte Bulgaristan'a götüreceğini ifade etti.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Her yere yetişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.