 ''Irkçılık Fransa'da legal mi?'' – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    ''Irkçılık Fransa'da legal mi?''

    ''Irkçılık Fransa'da legal mi?''

    takımlarından 'te forma giyen Gana asıllı İtalyan futbolcu , dün ligde konuk oldukları ve 1-1 sona eren karşılaşmasında, ev sahibi taraftarların kendisine yönelik yaptığı ırkçı hareketlere tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, paylaştığı siyah fotoğrafla birlikte, "Fransız halkına bir sorum var. taraftarlarının maç boyunca maymun sesi çıkarması, 'uh uh' demesi ve disiplin komisyonlarının bir şey yapmaması normal mi? Yani ırkçılık Fransa'da legal mi? Ya da sadece Bastia'da? Futbol inanılmaz bir spor. Bastia taraftarı gibi insanlar bunu korkunç yapıyor." ifadelerini kullandı.

    Sezon başında ile bir yıllık sözleşme imzalayan Balotelli, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 10 gol kaydetti.

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:12
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