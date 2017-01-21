 Memphis Depay Lyon'da – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Lyon'da

    Memphis Depay Lyon'da

    Ligue 1 ekiplerinden , 'ın Hollandalı oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

    'un sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Depay'ın transferinde görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Hollandalı futbolcu için kulübün merkez binasında imza töreni düzenleneceği belirtildi.

    İngiliz basınında yer alan haberlerde, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Fransız temsilcisinin 'a 18,5 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

    Sözleşmeye, Manchester United'ın Depay'ı istediği takdirde geri alma ve başka bir kulübe satılması halinde pay alma maddelerinin de eklendiği belirtildi.

    Bu sezon fazla forma şansı bulamadığı İngiltere temsilcisinde 56 maça çıkan milli oyuncu, 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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