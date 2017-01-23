 Salih 16 hafta sonra – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Salih 16 hafta sonra

    Salih 16 hafta sonra
    F.Bahçe'de genç futbolcu , bu sezon ikinci kez bir lig maçında ilk 11'de görev aldı. Sezonun ilk haftasındaki Medipol Başakşehir müsabakasına ilk 11'de başlayan Salih, daha sonra süre aldığı 3 lig maçına sonradan dahil oldu. Salih, 16 hafta aradan sonra yine Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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